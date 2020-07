Juli tot nog toe koel, deze dag voor het eerst zomers

Voor het eerst deze maand is de temperatuur in De Bilt zaterdag opgelopen tot ruim 25 graden en was er sprake van een officiële zomerse dag. Volgens Weer.nl werd het in De Bilt 25,8 graden en in het Limburgse Arcen zelfs 27,8 graden. Eerder deze maand werd het alleen op 13 juli zomers warm in Limburg met 26 graden.

Sinds 2004 verliep juli niet zo koel als dit jaar. Normaal telt heel juli negen zomerse dagen, dus dat het 25 graden of warmer wordt.

Zondag wordt op veel plaatsen nog een zomerse dag, daarna stroomt frissere lucht uit het noordwesten binnen.