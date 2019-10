Jubileum Slachtofferhulp nabij plek aanslag

Slachtofferhulp Nederland viert donderdag het 35-jarig bestaan in een nieuw hoofdkantoor in Utrecht, dat is gevestigd op steenworp afstand van de plek waar op 18 maart de aanslag op de tram plaatsvond, het 24 Oktoberplein. Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker en de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen leggen om 16.00 uur bloemen op het plein.

„De voorbereidingen van de verhuizing naar ons nieuwe pand viel samen met de terroristische aanslag op het plein”, zegt Rosa Janssen, bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland. „Verscheidene medewerkers waren getuige van deze afschuwelijke gebeurtenis. En direct daarna als dienstverlener nauw betrokken. We stonden letterlijk bovenop de rampplek. Het was een onvoorstelbare samenloop van omstandigheden.”

De volgens justitie terroristisch gemotiveerde aanslag kostte vier mensen het leven. De vermoedelijke dader, Gökmen T., zit vast, in afwachting van zijn proces.

Slachtofferhulp Nederland helpt naar eigen zeggen jaarlijks 215.000 slachtoffers en nabestaanden. De ondersteuning bestaat uit emotionele hulp, begeleiding in het strafproces en bij het aanvragen van schadevergoeding.