Jubilerende Bodem Beweging blijft luis in pels

Echt reden voor een feestje is het niet, vinden ook de bestuursleden: de Groninger Bodem Beweging (GBB) bestaat tien jaar. Wat begon als een kleine actiegroep die opkwam voor Groningers met aardbevingsschade, groeide uit tot een invloedrijke organisatie. Mede onder invloed van de activisten uit het noorden besloot de regering uiteindelijk de gaskraan vervroegd dicht te draaien: in de loop van 2022, zo is het voornemen.

„Ik hoop niet dat er nog tien jaar bij komt, want dan is er iets grondig misgegaan”, zegt vicevoorzitter Derwin Schorren. Dat het einde van de gaswinning die Groningers jarenlang schade en angsten heeft bezorgd in zicht is, wil zeker niet zeggen dat de GBB er het bijltje bij neergooit. „Wij blijven nodig. We zijn gepokt en gemazeld in dit complexe dossier en vertegenwoordigen heel veel burgers in Groningen”, zegt Schorren.

De organisatie blijft meepraten, adviseren en zo nodig procederen over bijvoorbeeld de compensatie van aardbevingsschade. En de beweging blijft Den Haag kritisch volgen. „Want zeggen is één, doen is twee. Wij blijven de regering erop controleren dat ze doet wat ze belooft.”

Momenteel werkt de GBB onder meer aan een adviesrapport over het versterken van gebouwen, vertelt de vicevoorzitter. „Onze adviezen zijn vaak in de wind geslagen, om veel later toch te worden omarmd. De politiek zou beter naar ons moeten luisteren”, vindt hij.

Tweede Kamerleden krijgen woensdag een exemplaar van de jubileumkrant die de GBB heeft gemaakt. Op de voorpagina staat een spotprent van minister Eric Wiebes (Economische Zaken) die Shell „ter verhoging van de feestvreugd” een zak met 90 miljoen euro meegeeft. Dit is een extra bedrag dat de regering betaalt aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) als compensatie voor het eerder stoppen van de gaswinning. Shell is samen met ExxonMobil eigenaar van de NAM, die het gas uit de bodem pompt. Het gehekelde bedrag is overigens maar een fractie van de totale kosten van het stoppen met Gronings gas, die in de miljarden lopen.

Dat de GBB er nog niet klaar mee is, wordt al duidelijk op de eerste bladzijde van de jubileumkrant: daar staat een oproep om lid te worden en „nu samen een vuist” te maken.