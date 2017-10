Joyrider rijdt vaders auto in het water

Een twintigjarige man uit Hoorn is zaterdagochtend na een avondje stappen opgepakt voor joyriding. Hoewel hij geen rijbewijs heeft, had hij stiekem de auto van zijn vader meegenomen. Omdat zijn vader dacht dat de auto was gestolen, waarschuwde hij de politie.

Agenten vonden de wagen niet veel later terug in een sloot. Toen de politiemensen naar het huis van de eigenaar gingen om te melden dat zijn auto was gevonden, werd duidelijk dat de zoon des huizes er met de auto vandoor was gegaan. In de hal stonden zijn natte schoenen en onder zijn bed lagen natte kleren. Hij had ook gedronken, aldus de politie.