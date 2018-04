Joyrider (17) van de weg gehaald

Een zeventienjarige jongen uit Bergen op Zoom is door de politie in zijn kraag gevat omdat hij merkwaardige capriolen uithaalde in een auto en er vandoor ging toen de politie hem daarop wilde aanspreken. De wagen bleek hij zonder toestemming te hebben meegenomen van familie, bekende de jonge bestuurder.

Agenten zagen dat de auto in de nacht van vrijdag op zaterdag aan de verkeerde kant langs de middengeleider op de weg reed. In plaats van te stoppen, trapte de automobilist het gaspedaal in toen de agenten hem een stopteken gaven. Hij ging er vandoor met ongeveer 110 kilometer per uur op een weg waar niet harder dan 30 kilometer per uur mag worden gereden. Ook reed hij te hard door een woonwijk en zorgde hij voor enkele bijna-aanrijdingen. Volgens de politie bracht hij andere weggebruikers in gevaar omdat hij de auto niet onder controle had.