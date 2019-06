Jovanna (12) al zes maanden klimaatspijbelaar

De 12-jarige Jovanna van den Berg staat vrijdag weer voor het stadskantoor in Deventer om aandacht te vragen voor de klimaatverandering. Ze doet dat dan al precies zes maanden lang elke vrijdag. Met toestemming van haar school, De Klimboom in Olst, en van haar ouders. „Ik vind het heel belangrijk dat alle kinderen later ook fijn kunnen leven en daarom doe ik dit.”

Samen met gemiddeld zo’n acht anderen (”maar soms veel meer”) staat Jovanna elke vrijdag, met een kartonnen bord met slogans, een uur voor het stadskantoor. Ambtenaren bieden vaak iets te drinken aan en aan omstanders wordt het doel van de actie uitgelegd. De achtstegroeper spijbelt dat uur van haar school. Dat kan na de zomer niet meer, als het meisje naar de middelbare school gaat. „Daar vinden ze het niet oké als je in het eerste jaar veel mist.”

Jovanna volgt het voorbeeld van de Zweedse Greta Thunberg (16). Die begon haar actie na de zomervakantie en staakt al maanden elke vrijdag bij het parlementsgebouw in Stockholm, waar ze een beter klimaatbeleid eist.