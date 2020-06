Joustra: onafhankelijk onderzoek naar protest op Dam

Tjibbe Joustra, de voormalig voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), pleit voor een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken tijdens het protest op de Dam in Amsterdam. „De burgemeester speelt een rol, de korpschef speelt een rol, dat moet je onafhankelijk laten doen”, zei Joustra in het televisieprogramma Buitenhof.

Bij de demonstratie tegen racisme stroomde de Dam vol met duizenden mensen. Ze konden niet goed de vanwege het coronavirus verplichte afstand van elkaar houden. Halsema wilde de manifestatie echter niet voortijdig beëindigen. Ze verklaarde na afloop dat dit alleen met harde hand had kunnen gebeuren.

Joustra legt de schuld echter niet bij Halsema. „Verantwoordelijkheid is belangrijk. Wie is verantwoordelijk? De burgemeester is eindverantwoordelijk, maar dat wil niet zeggen dat die schuld heeft.”

Halsema had tijdens het protest per app contact met minister van Justitie Ferd Grapperhaus. De berichten die ze hebben gestuurd werden eerder deze week openbaar gemaakt. Joustra noemde het geen handige aanpak. „Bij crisiscommunicatie is het van groot belang dat informatie gevalideerd wordt. Je hebt een crisisstaf waar informatie naartoe moet.”