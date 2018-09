Journalistenopleiding Rotterdam stopt

Het doek is gevallen voor de Postacademische Deeltijd Opleiding Journalistiek in Rotterdam. De journalistenschool stopt per direct, na een bestaan van bijna dertig jaar. De opleiding kreeg steeds minder aanmeldingen, door concurrentie van andere studies en door de slechte vooruitzichten op een baan.

De PDOJ werd in 1989 opgericht door de kranten en de Erasmus Universiteit. Mensen die al waren afgestudeerd in andere richtingen, konden er de kneepjes van het journalistieke vak leren. „Je krijgt vijf maanden een opleiding en gaat daarna drie maanden fulltime aan de slag. Vervolgens hoop je dat je werk krijgt bij een redactie of als freelancer. Maar de banen liggen niet voor het oprapen, dat is maar weinigen gegeven”, aldus Ad Hofstede van de Erasmus Academie, waar de PDOJ onder valt. De academie en de kranten denken na of er een nieuwe opleiding kan worden opgezet.

De PDOJ had ook last van de economische groei. De studenten hebben allemaal al ergens een masteropleiding afgerond. Met dat diploma kunnen ze gemakkelijk een baan vinden in het bedrijfsleven. Bovendien hebben ze dan een studieschuld opgebouwd. Hofstede: „Het gebeurt soms dat mensen zich inschrijven en daarna afhaken met de mededeling: sorry, ik heb al een andere baan gevonden. Ons probleem is dat er eigenlijk onvoldoende aanmeldingen zijn om een goede keuze te maken. Vroeger kregen we honderd aanmeldingen en konden we de twintig besten er uit pikken.”

De beslissing om te stoppen, werd vorige week genomen. „Je kunt de patiënt wel laten lijden, maar het was beter de stekker eruit te trekken. Ook voor de kranten is het belangrijk dat er duidelijkheid was.”

De laatste PDOJ-lichting bestond uit achttien studenten. Veertien van hen kregen vorige week hun diploma, de andere vier haakten onderweg af.