‘Journalisten voelen zich bedreigd door Farmers Defence Force’

De bedreigingen tegen journalisten zijn de afgelopen tijd toegenomen en te linken aan berichtgeving over boerenprotesten en anti-racismedemonstraties. Dat zegt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), naar aanleiding van uitspraken van hoofdredacteur Sandrina Hadderingh van Omroep Gelderland. Zij zei donderdag in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers dat journalisten zich bedreigd voelen door leden van Farmers Defence Force.

Verslaggevers van die regionale omroep doen geregeld verslag van de protesten van de boerenactiegroep. Boze boeren hangen meteen aan de lijn als nieuwsberichten ze niet aanstaan.”Ik ga het niet herhalen, maar de K-woorden en H-woorden komen voorbij”, vertelt Hadderingh.

Dit zorgt ervoor dat de nieuwsdienst van de omroep meer op haar hoede is bij berichtgeving over de boeren. „Het niveau om de dialoog aan te gaan is er niet”, aldus de hoofdredacteur. „Wat je ook doet, je doet het nooit goed. Ook niet als je een journalistieke productie maakt met hoor en wederhoor.”

Bedreigingen naar aanleiding van berichtgeving over de protesten zijn er volgens de NVJ in alle maten. „Het varieert van bedreigen via Twitter, telefoon of mail, tot schelden of tot heel oneerbiedig tegen satellietwagens aan plassen”, aldus de NVJ-woordvoerder.

De NVJ noemt deze ontwikkeling „erg zorgelijk”. „Het neemt een omvang aan die over een tijd onbeheersbaar wordt en we kunnen ons voorstellen dat een journalist zich zo bedreigd voelt en denkt: ik laat dit bericht even liggen. Dat is gevaarlijk voor onze democratie”, aldus de woordvoerder. „Het helpt ook niet bepaald mee dat er geen correctie is vanuit de politiek naar de maatschappij, en dat sommige politici zich zelfs tegen nieuwsorganisaties keren of nieuws ’nep’ noemen.”

Journalisten die bedreigd worden, kunnen contact opnemen met PersVeilig. Dat is een gezamenlijk initiatief van de NVJ, het Genootschap van Hoofdredacteuren, de Politie en het Openbaar Ministerie en heeft tot doel de positie van journalisten te versterken tegen geweld en agressie op straat, op social media of via juridische claims.