Journalisten hekelen gemeenten die pers weren

Journalisten maken zich zorgen over hun bewegingsvrijheid in gemeenten. Dat melden de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) en het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren in een brandbrief aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Genootschap van Burgemeesters.

De verenigingen stellen dat journalisten steeds vaker geweigerd worden op bijeenkomsten die gemeenten organiseren. Het gaat om buurtbijeenkomsten, maar ook om openbare vergaderingen in de raadzaal. In de gemeenten Westland, Bernheze, Kampen, Kaatsheuvel, Geldermalsen en Utrecht werden, vooral audiovisuele, media buiten de deur gehouden.

In Westland is zelfs een ‘persprotocol’ opgesteld om bepaalde media buiten de deur te houden. De verenigingen stellen in de brief dat dit „een ernstige beperking van de persvrijheid inhoudt” en dat dit in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een serieus probleem vormt.

In de brief wordt de VNG en burgemeesters gevraagd dit af te keuren en heldere instructies aan gemeenten te geven.