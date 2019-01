„Journaliste verdacht, maar niet van terreur”

Het Openbaar Ministerie (OM) bestempelt de door Turkije uitgezette correspondente Ans Boersma als verdachte in een lopend strafrechtelijk onderzoek naar terrorisme. Daarbij zijn verscheidene verdachten betrokken. Boersma wordt zelf niet verdacht van een misdrijf met een terroristisch oogmerk, meldde een woordvoerster van het OM.

De woordvoerster zei dat Boersma op Schiphol, waar ze donderdagochtend aankwam, niet is aangehouden. Ze wilde niet zeggen of de journaliste is verhoord. Ook wil ze niet kwijt om welk terreuronderzoek het gaat.

Wel bevestigde het OM dat het in het kader van datzelfde onderzoek informatie heeft verstrekt aan de Turkse autoriteiten. Dat gebeurde recent. Die informatie ging over de journaliste, aldus de woordvoerster. Ook stelde het OM in deze zaak vragen aan Turkije.

Boersma is volgens het OM echter niet op verzoek van Nederland uitgezet of uitgeleverd.

Bij het landelijk parket van het OM in Rotterdam worden alle terrorismezaken behandeld. Er zijn al vele tientallen Syriëgangers vervolgd en veroordeeld.