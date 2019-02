„Journalist wist dat ex bij terreurcel zat”

De Nederlandse journaliste Ans Boersma wist dat haar ex-vriend Abd A. bij de aan Al-Qaida gelieerde terreurgroepering Jabat al-Nusra was aangesloten.

Hij had dat aan haar verteld, meldde het openbaar ministerie (OM) dinsdag tijdens een niet-inhoudelijke zitting in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam op basis van afgeluisterde gesprekken. De 33-jarige Syriër was niet bij de zitting aanwezig.

A. wordt onder meer verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. Hij zou redelijk hoog in de boom hebben gezeten bij Jabat al-Nusra en contact hebben onderhouden met hooggeplaatste figuren. Ook zou hij betrokken zijn geweest bij aanslagen.

Justitie verdenkt Boersma van valsheid in geschrifte omdat ze haar ex-vriend met valse gegevens aan een visum zou hebben geholpen. Volgens het OM gebruikte A. minstens drie valse paspoorten. De Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst heeft twee ambtsberichten uitgedaan om maatregelen tegen de man te nemen.

In een afgeluisterd gesprek zei A. dat Boersma wist wat zich in Syrië had afgespeeld omdat ze zijn Twitteraccount had bekeken toen hij zijn iPad niet had vergrendeld. „Ik heb gezworen niet meer te slachten, geen vrouw geen man, niemand”, zou hij toen tegen haar hebben gezegd.

De broer van A. is recentelijk opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme.