Journalist verwijderd van liquidatieproces

De rechtbank heeft donderdag een journalist weggestuurd van het liquidatieproces Marengo, waarin donderdag en vrijdag zittingen plaatsvinden in de extra-beveiligde rechtszaal op Schiphol. De betrokken journalist maakte een foto in een perszaal en publiceerde deze op Twitter. Op de foto was een beeldscherm te zien, met beeld van de zaal waarin het proces plaatsvindt. Ook de rechters zijn zichtbaar op de foto.

De rechtbank heeft in verband met extra veiligheidsmaatregelen nadrukkelijk verboden beeldopnames te maken van de Marengozittingen. De maatregelen zijn flink opgeschroefd na de moord op Derk Wiersum, advocaat van kroongetuige Nabil B. in het omvangrijke proces.

De rechtbank heeft de betrokken journalist ook vrijdag de toegang tot het gerechtsgebouw op Schiphol ontzegd. „Zo gaan we daar mee om”, aldus de voorzitter onverbiddelijk.

Het proces Marengo draait om een reeks liquidaties, die gepleegd zouden zijn door de misdaadgroepering van de voortvluchtige Ridouan Taghi.