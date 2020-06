Journalist NRC enige uren vastgezet in Dagestan

Steven Derix, een journalist die voor het dagblad NRC werkt in Rusland en omgeving, is samen met een Russische fotograaf opgepakt. Het duo heeft woensdag enige uren vastgezeten in de Russische autonome republiek Dagestan, meldt de krant. Volgens de politie daar had het tweetal de coronaregels overtreden.

Derix, die al enige jaren NRC-correspondent in Rusland is, werd aangehouden in de stad Chasavjoert. De met hem optrekkende Russische fotograaf Konstantin Salomatin werd eveneens vastgezet. Volgens Derix klopt de aanklacht van de politie niet. „Als geaccrediteerde journalist mag je in Rusland je verplaatsen voor je werk. Kennelijk had iemand de politie getipt,” aldus Derix op de website van zijn krant.

De politie heeft volgens de correspondent een proces-verbaal opgesteld en de journalisten enkele uren later weer vrijgelaten. Derix maakt in Dagestan een reportage voor de krant over de corona-uitbraak in de republiek.