Journalist Max van Weezel (67) overleden

Journalist Max van Weezel is donderdag op 67-jarige leeftijd overleden. Dat meldde zijn dochter Natascha op Twitter. In zijn loopbaan was Van Weezel onder meer presentator bij NPO Radio 1.

Ruim een jaar geleden was alvleesklierkanker bij de journalist vastgesteld. In een interview op NPO Radio 1 in december 2018 zei Van Weezel dat zijn levensverwachting was geslonken tot enkele maanden.

Max van Weezel was als student politieke en sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam actief in de linkse studentenbeweging ASVA en was tussen 1972 en 1976 lid van de communistische partij CPN. In 1976 begon hij bij Vrij Nederland, waar hij zijn hele werkzame leven zou doorbrengen, eerst als algemeen journalist, toen als politiek redacteur en als adjunct-hoofdredacteur. Hij eindigde er als politiek columnist.