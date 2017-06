Journalist Akyol bedreigd om documentaireserie

Schrijver en journalist Özcan Akyol wordt ernstig bedreigd vanwege zijn documentairereeks De neven van Eus. Dat heeft hij donderdag bevestigd na berichtgeving door de Volkskrant. Voor de serie bezocht Akyol een aantal plaatsen in Turkije om daar familieleden van hem op te zoeken.

Akyol zei dat de bedreigingen zijn toegenomen sinds de uitzending van de derde aflevering afgelopen zondag en sinds de promo voor de uitzending van komende zondag te zien is. In de uitzending van afgelopen zondag besteedde Akyol aandacht aan het teruglopende toerisme in Antalya. Die uitzending viel slecht bij veel Turkse Nederlanders, omdat Akyol te kritisch zou zijn. „In de uitzending van komende zondag komt de stad Kayseri in Centraal-Anatolië aan bod, dat is een bolwerk van oerconservatieven. Ook over die uitzending zijn veel Turkse Nederlanders niet te spreken.”

De journalist wilde eigenlijk geen ruchtbaarheid geven aan de bedreigingen, maar volgens hem is een grens bereikt. „Ik krijg bijvoorbeeld opmerkingen te horen als ‘er staat een doodskist voor je klaar in Antalya’.”

Akyol heeft bij de politie geen aangifte gedaan van de bedreigingen. Hij zegt dat dit niet nodig is, omdat de politie en de recherche „proactief” handelen. „Als ik meldingen doorgeef, gaan ze er direct mee aan de slag.”

De politie spreekt de bedreigers die ze heeft kunnen achterhalen aan op wat ze hebben gedaan. De journalist en documentairemaker heeft van de politie begrepen dat die methode effect heeft.

Ondanks de bedreigingen aan zijn adres heeft Akyol geen spijt van het maken van de serie. „Integendeel. Ik wil met de reeks laten zien dat er nog een heel ander Turkije is dan dat van de conservatieven die president Erdogan steunen. 49 procent van de mensen in Turkije is veel liberaler.”