Jos Wienen blij met minder beveiliging

Burgemeester van Haarlem Jos Wienen is opgelucht dat hij niet meer zo streng beveiligd wordt, vertelt hij tegen de regionale omroep NH Nieuws. Donderdag werd bekend dat het niveau van de beveiliging is afgeschaald. „Dat betekent dat ik weer vrij door de stad loop en fiets. En dat ik ook weer grotendeels thuis kan wonen”, zegt hij.

Wienen wordt al geruime tijd beveiligd omdat hij wordt bedreigd. Uit welke hoek de dreiging komt, is niet bekend.

„Heerlijk”, noemt Wienen de nieuwe situatie. Het meeste miste hij invulling te geven aan spontane ideeën. „Als je zegt: ik wil nog even de stad in, dan kon dat niet. Alles moest gepland. Het tweede is je privacy. Er zijn niet meer áltijd mensen om me heen.”

NH Nieuws meldt verder dat Wienen zijn nieuwe vrijheid viert met kinderen en kleinkinderen. „Ik kan nu weer spontaan naar ze toe. En ze kunnen weer bij mij op bezoek komen.”