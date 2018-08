Jos B. snel uitgeleverd aan Nederland

Jos B., de verdachte in de zaak Nicky Verstappen, komt mogelijk al snel naar Nederland. De Spaanse rechter besloot dat hij kan worden uitgeleverd.

Hij werd maandag verhoord door een Spaanse onderzoeksrechter over onder meer zijn uitlevering aan Nederland. B. is akkoord gegaan met de versnelde procedure voor zijn uitlevering.

De 55-jarige verdachte uit Simpelveld werd zondagmiddag aangehouden in een afgelegen gebied op circa 50 kilometer van Barcelona. Dat gebeurde na een tip van iemand die hem had herkend van foto’s. B. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de elfjarige Nicky Verstappen uit Heibloem.

B. bevond zich bij een verlaten huis op een heuvel in de buurt van Castellterçol, zei de Spaanse politie. De opsporingsdiensten vermoeden dat B. sinds zijn verdwijning in februari door Europa heeft gereisd en in verlaten woningen verbleef.

Spaanse politie toont beelden arrestatie Jos B.

Onder de eigendommen van B. trof de Spaanse politie gereedschap aan waarmee hij in de wildernis kon overleven, zoals visgerei, een boek over eetbare planten, gedroogd voedsel, laarzen en bergkleding en allerlei soorten batterijen.

Jos B. heeft zich bewust schuilgehouden bij het Spaanse dorp op enkele tientallen kilometers van Barcelona. De verdachte van de moord op Nicky Verstappen is daar weloverwogen naartoe gevlucht, zei misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die de familie bijstaat. B. zat daar volgens hem afwisselend in een tentje en in een verlaten huis met dakloze mensen.