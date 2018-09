„Jos B. snel na dood Nicky op kamp”

Jos B., verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, ging nog geen twee weken na de dood van de jongen mee op een zomerkamp van jonge scouts in België. Hij hielp er enkele dagen als gastleider, blijkt uit onderzoek van De Limburger.

Scouting Sint Hubertus uit Nuth verbleef van 22 tot 29 augustus 1998 in Ozo in de Belgische Ardennen. De dood van Nicky was reden de tenten op dat kamp dichter bij elkaar te zetten, herinnert een van de leiders zich. De leiders liepen ook extra bewakingsrondes. Tijdens het kamp werd over de tragische dood van Nicky gepraat. „En daar zat Jos dus gewoon bij. Niet te geloven.”