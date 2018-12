Jos B. ontkent doden Nicky Verstappen

Jos B. ontkent het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky Verstappen. Dat vertelde hij de rechter woensdag in de rechtbank in Maastricht.

„Ik ben niet de persoon die Nicky Verstappen heeft ontvoerd, die ontuchtige handelingen met hem heeft gepleegd en ik ben niet de persoon die Nicky Verstappen van het leven heeft beroofd. Ik heb het niet gedaan.”

Hij gaf allereerst aan dat hij zich er heel erg bewust van is dat het moeilijk moet zijn voor de familie van de 11-jarige jongen. „Dit moet heel veel pijn doen.” Over was er is voorgevallen de fatale avond van Nicky, wil hij in overleg met zijn advocaat, nog niets zeggen. Hij had eerder verklaard dat hij er iets over wil zeggen „als de tijd daar rijp voor is” en „als alles begrepen is.” Wat hij daarmee bedoelde, wilde hij niet toelichten.

B. bekende wel dat hij kinderporno op zijn computer had staan. De familie van Nicky is ook in de rechtszaal aanwezig. Zij zitten vlak achter B., tussen hen in zit parketpolitie.

Het gaat woensdag om een niet-inhoudelijke zitting, onderzoeksvragen en de voorlopige hechtenis komen aan bod. De advocaat van B. heeft al laten weten dat hij de rechtbank gaat vragen om B. vrij te laten.

De 11-jarige Nicky uit Heibloem werd gedood tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide in 1998. Zijn dood bleef heel lang onopgelost, tot tijdens een groot DNA-verwantschapsonderzoek de 56-jarige B. in beeld kwam. B.’s DNA werd gevonden op de kleding van de jongen, onder meer op de onderbroek.

B. bleek echter spoorloos. Na een internationale klopjacht werd hij 26 augustus aangehouden in een afgelegen gebied in Spanje, nabij Barcelona.