Jos B. in ochtend verhoord over uitlevering

Jos B., de verdachte in de zaak Nicky Verstappen, is maandagochtend verhoord door een Spaanse onderzoeksrechter over onder meer zijn uitlevering aan Nederland. Dat heeft een woordvoerder van de Catalaanse rechtbank in de plaats Granollers laten weten.

B. werd zondagmiddag aangehouden in een afgelegen gebied op circa 50 kilometer van Barcelona. Het is nog niet duidelijk of hij meewerkt aan het onderzoek naar de dood van de elfjarige jongen in 1998.

Het is onduidelijk of en wat B. tijdens het verhoor heeft gezegd. “We geven daar nooit informatie over”, aldus de woordvoerder.

Belangrijke vraag is of B. bereid is mee te werken aan de verkorte procedure voor zijn uitlevering. Als hij meewerkt, kan hij nog deze week in Nederland zijn. Als hij dat niet doet, kan het nog zestig tot negentig dagen duren voordat hij aan Nederland wordt overgedragen. De beslissing van de onderzoeksrechter over de uitleveringsprocedure wordt maandagmiddag bekendgemaakt.