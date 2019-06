Jos B. heeft verklaring, maar geeft deze niet

Jos B., de man die verdacht wordt van het doden, misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen, heeft een verklaring op papier gezet maar weigert deze aan de rechtbank of het Openbaar Ministerie te geven. Zijn advocaat heeft deze verklaring wel.

Dat bleek woensdag tijdens de derde inleidende zitting in de rechtbank in Maastricht. B. wil de verklaring niet geven omdat hij de politie niet vertrouwt, vertelde hij de rechtbank. Hij meent dat hij belemmerd wordt in zijn verdediging. "Wij kiezen zelf het moment waarop we met de verklaring naar buiten komen. Ik houd graag wat achter de hand." De verklaring is volgens B. al "lang geleden" opgesteld.

"Meneer B. ik verzoek u uitdrukkelijk vandaag die verklaring openbaar maken", zei de officier van justitie. B. reageerde dat hij dat op dit moment niet gaat doen.

B. heeft altijd ontkend dat hij iets met de dood van de elfjarige jongen te maken heeft.