Jos B. gepakt, wat nu? Zeven vragen en antwoorden

Jos B. (55), verdacht van de moord op de 11-jarige Nicky Verstappen, is zondag aangehouden in Spanje. Hoe nu verder?

Wat gaat er gebeuren met Jos B.?

Hij is zondagmiddag opgesloten in een Spaanse cel en zal worden uitgeleverd naar Nederland. Nederland heeft een uitleveringsverdrag met Spanje. Mogelijk kan B. binnen nu en enkele dagen of weken naar Nederland worden overgebracht. Naar Spanje wijken nogal wat Nederlandse misdadigers uit. Zo zat de beruchte crimineel Fred R. (die kroongetuige werd in liquidatieprocessen) in 2006 in Spanje. Toen hij in dat jaar werd gearresteerd, werd hij binnen enkele weken naar Nederland uitgeleverd.

Hoe groot is de kans dat Jos B. wordt veroordeeld?

Die kans is heel groot. Op het lichaam van slachtoffertje Nicky Verstappen is destijds immers DNA van Jos B. aangetroffen. Het omgebrachte kind werd aangetroffen op de Brunssummerheide. Jos B. woonde destijds in Simpelveld, op een tiental kilometers afstand van die plek. Enkele uren na de dood van Nicky Verstappen scharrelde Jos B. rond rond de moordplek. Dat zijn allemaal zeer belastende zaken.

Overigens is er ook DNA gevonden op het lichaam van Nicky Verstappen dat niet van Jos B. is, zo meldden de autoriteiten vorige week op een persconferentie. Maar dat is niet vreemd. Want de jongen kan bijvoorbeeld DNA op zijn hand hebben van een ander jeugdig deelnemertje van het zomerkamp waaraan Nicky Verstappen deelnam. Bijvoorbeeld omdat ze elkaar een hand gaven. Maar dat er veel DNA van Jos B. op het lichaam zat van Nicky Verstappen is hoogst verdacht, zeker omdat de twee elkaar niet kenden.

Stel dat Jos B. tegenover rechercheurs de komende weken zijn kaken op elkaar houdt.

Dan nog ligt het voor de hand dat het tot een veroordeling komt, gezien onder meer het vermoedelijk sterke DNA-bewijs in deze zaak. Het zal voor de familie van Nicky Verstappen zeer frustrerend zijn als Jos B. geen toelichting wil geven op zijn vermeende wandaden. Tegelijkertijd zal de familie het zwaar krijgen als Jos B. gedetailleerd uit de doeken doet hoe hij kennelijk Nicky Verstappen heeft ontvoerd, misbruikt en omgebracht.

Loopt Jos B. de kans te worden veroordeeld voor moord?

Dat staat nog te bezien. Mogelijk is ook dat hij veroordeeld word voor doodslag. Dat is in juridische zin een ‘lichter’ misdrijf. Bij moord moet spraken zijn van een vooropgezet plan. Het is de vraag of Justitie dat zal kunnen bewijzen. Jos B. wordt ook aangeklaagd voor ontvoering van Nicky Verstappen. Een ontvoering wijst op een vooropgezet plan. Wellicht gaat Jos B. verklaren dat hij in paniek Nicky Verstappen heeft omgebracht en dat hij geen vooropgezet plan had de jongen uit de weg te ruimen.

Enigszins vergelijkbaar is de zaak tegen Jasper S. Die werd in 2013 veroordeeld tot 18 jaar celstraf wegens moord en meermalen gepleegde verkrachting van Marianne Vaatstra. De Friese Marianne Vaatstra werd in 1999 na een avondje stappen vermoord. Het meisje was toen 16 jaar oud. Jasper S. kreeg geen tbs opgelegd. Japser S. heeft verklaringen afgelegd.

Kan Jos B. tbs opgelegd krijgen?

De kans bestaat zeker dat hij zo’n verplichte behandeling achter de celdeuren krijgt. Temeer omdat Jos B. al rond 1985 in het vizier kwam als zedendelinquent. B. zou zelf hebben toegegeven dat hij pedofiele neigingen heeft.

Jos B. heeft kennelijk 20 jaar lang gezwegen. Werkt dat strafverzwarend?

Dat is nog maar de vraag. Jasper S. zweeg ook jarenlang over de moord op Marianne Vaatstra. De rechter zei daarover echter: „Niemand kan verplicht worden mee te werken aan zijn eigen vervolging.”

Waarom wordt Jos Brech nu als Jos B. aangeduid in de media?

Toen Jos B. nog voortvluchtig was, stond hij internationaal gesignaleerd. Met naam en foto. Nu hij is gepakt, is Jos B. van de opsporingslijsten geschrapt. Nederlandse media duiden de achternamen van verdachten doorgaans alleen met een initiaal aan. Er zijn wel uitzonderingen. Sommige bekende verdachten dan wel daders worden in veel media voluit genoemd. Bekende voorbeelden: Nederlandse bekendste misdadiger Willem Holleeder of Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn.