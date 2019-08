Jos B. gearriveerd bij schouw Brunssummerheide

Een stoet van zes auto's is dinsdagochtend kort voor 10.00 uur de Brunssummerheide opgereden. Onder anderen verdachte Jos B. is daar voor de schouw in de zaak over de moord op de elfjarige Nicky Verstappen in 1998.

Samen met de 56-jarige B. arriveerden zijn advocaat, de drie rechters, de griffier, twee officieren van justitie, vier familieleden van het slachtoffer en Peter R. de Vries, die de familie bijstaat. Ook zijn er agenten meegegaan, die tekst en uitleg kunnen geven over de drie plekken op de heide die worden bezocht. Het gezelschap gaat ongeveer 5 kilometer lopen.

Het gaat om de plaats waar het lichaam van de jongen uit Heibloem gevonden werd, de plaats waar hij voor zijn verdwijning op zomerkamp was en de locatie waar B. op de fatale avond door agenten als passant staande werd gehouden, maar weer verder mocht. Hij is kort daarna nog als getuige gehoord, maar pas tientallen jaren later - na een DNA-match - kwam B. als verdachte in beeld.

De heide is sinds maandagavond hermetisch afgesloten voor pers en publiek. De politie liet weten dat zich geen incidenten hebben voorgedaan afgelopen avond en nacht.

De schouw duurt waarschijnlijk tot het middaguur. Daarna gaat het gezelschap naar de rechtbank voor de vierde, niet-inhoudelijke zitting in deze langslepende zaak.

