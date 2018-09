„Jos B. donderdag naar Nederland”

Jos B. wordt donderdag aan Nederland uitgeleverd. Dat heeft zijn advocaat woensdag tegenover het ANP gezegd.

De raadsman zei dat B., die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, na de middag op het vliegtuig wordt gezet. Hij wist geen concreet tijdstip en kon ook niet zeggen naar welk Nederlands vliegveld B. reist. Het OM in Nederland wil geen mededelingen doen wanneer B. precies wordt uitgeleverd. Jos B. was spoorloos sinds februari. Op 26 augustus werd hij opgepakt in Spanje.