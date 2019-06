Jos B. blijft in de cel. De rechtbank in Maastricht heeft zijn voorlopige hechtenis woensdag verlengd. B. (56) wordt verdacht van het doden en misbruiken van de elfjarige Nicky Verstappen uit Heibloem in 1998.

Zijn advocaat had gevraagd om vrijlating, omdat er geen bewijs zou zijn: de doodsoorzaak van Nicky is niet bekend en ook zou er twijfel zijn over eventueel seksueel misbruik. De rechtbank noemt de verdenkingen tegen de Limburger echter zwaar genoeg om hem nog in de cel te houden. „Uw DNA is op de kleding en het lichaam van Nicky gevonden en u heeft daar tot op heden geen verklaring voor willen geven”, aldus de rechter. „Het is niet uit te leggen aan de nabestaanden en de maatschappij als u zou worden vrijgelaten.”

De volgende zitting is eind augustus, dan wordt er een schouw gehouden op de Brunsummerheide. Daar werd het lichaam van de jongen gevonden. Nicky verdween in 1998 uit een jeugdkamp, een dag later werd hij dood aangetroffen.

B. kwam uiteindelijk als verdachte in beeld door een groot DNA-verwantschapsonderzoek. De 56-jarige verdachte deed daar niet aan mee. Maar omdat zijn familie hem als vermist had opgegeven en spullen waar zijn DNA op zat naar de politie had gestuurd, kwam er een 100 procent DNA-match. B.’s DNA werd gevonden op kleding van de jongen.

De schouw is besloten, pers en publiek zijn niet welkom. B. is daar wel bij aanwezig, hoewel hij de rechtbank vertelde dat hij daar eigenlijk „niet zoveel behoefte aan had”. De ouders en zus van Nicky mogen ook bij de schouw aanwezig zijn, als ze daar behoefte aan hebben.