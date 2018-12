Jos B. blijft in de cel

Jos B. blijft vastzitten. De rechtbank in Maastricht ziet voldoende ernstige bezwaren om de 56-jarige Limburger in voorarrest te houden. B. wordt verdacht van doden, misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998.

DNA van B. is aangetroffen op onder meer de onderbroek van Nicky. Bij deze sporen is het volgens de rechtbank aannemelijker dat het door ,,langdurig en intensief" contact komt dan door vluchtig contact. ,,De verdachte heeft hier geen verklaring voor kunnen geven", motiveerde de rechter.

B. blijft in ieder geval tot de volgende zitting vastzitten. Die is op 8 maart. Het gaat dan wederom om een niet-inhoudelijke zitting.

Tijdens de zitting van de rechtbank in Maastricht in de zaak Nicky Verstappen schoot moeder Berthie Verstappen woedend uit haar slof. Zij zat tijdens de zitting in de rechtbank vlak achter Jos B., die wordt verdacht van het doden en misbruiken van haar zoon. Toen de rechtbank voor nader beraad de zitting schorste en B. opstond om te worden afgevoerd naar de cel, vloog Berthie Verstappen tegen B. uit. ,,Kijk me aan'', riep ze boos in Limburgs dialect.

Peter R. de Vries, die naast haar stond en de familie bijstaat, kalmeerde haar. ,,Berthie was heel boos dat B. haar niet in de ogen wilde kijken'', legde De Vries het voorval later uit. ,,Daarom riep ze naar hem. Maar B. weigerde ieder oogcontact en keek weg.''

De Vries zei ook weinig geloof te hechten aan de ontkenningen door B. en diens advocaat. De pro-formazitting wordt ook bijgewoond door vader Peter en zus Femke Verstappen.

,,De familie staat op het standpunt dat B. bij de laatste momenten van Nicky aanwezig is geweest en dat hij daarover kan verklaren'', zei De Vries. ,,Het stoort de familie dat hij op geen enkele manier openheid van zaken geeft, en niet verklaart hoe zijn DNA op Nicky terecht is gekomen.''

B. vertelde woensdagochtend in de rechtbank dat hij eventueel op een later moment wel meer wil vertellen. ,,Als het hem schikt. Dat vindt de familie vreselijk'', aldus De Vries.

Justitie heeft volgens de Vries een sterke zaak tegen B. ,,Het zijn heel belastende feiten, en Jos B. heeft daarvoor geen enkele verklaring. Dat moet in zijn nadeel worden uitgelegd.''