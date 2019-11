Jos B. aanwezig in rechtbank Maastricht

Jos B. is woensdag aanwezig in de rechtbank in Maastricht voor alweer de vijfde inleidende zitting in de zaak over de dood van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. Het gaat om een zogeheten regiezitting, waarin onder meer onderzoekswensen aan bod komen. Data voor de inhoudelijke behandeling van de zaak zijn nog niet bekend. Mogelijk komt daarover woensdag meer duidelijkheid.

Nicky Verstappen uit Heibloem verdween in 1998 van een zomerkamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd zijn lichaam iets verderop op de heide gevonden. B. werd vorig jaar na een klopjacht in Spanje aangehouden na een DNA-match. Zijn DNA is onder meer op de onderbroek en de pyjamabroek van Nicky gevonden.

B. ontkent iets met de dood van de jongen te maken hebben en houdt verder zijn kaken stijf op elkaar.