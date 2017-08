Joriskerk blijft Armeense moeder steunen

De Sint Joriskerk uit Amersfoort die de uitgeprocedeerde moeder uit Armenië en haar kinderen de afgelopen jaren met woord en daad terzijde heeft gestaan, blijft haar ook in Armenië steunen. „Met haar vertrek is de relatie niet voorbij”, aldus dominee Dekker maandag. De vrouw was lid van de hervormde wijkgemeente.

„Wij hebben contact met een organisatie die haar ter plaatse opvangt en wil begeleiden. Er is onderdak voor haar geregeld. Daar zijn wij heel dankbaar voor”, aldus Dekker. De kerk heeft maandagavond gehoord dat de vrouw veilig in Armenië is aangekomen.

Afgelopen zondag heeft de geloofsgemeenschap een inzamelingsactie gehouden om de moeder financieel te steunen. „Iemand die wordt uitgezet, krijgt geen financiële middelen mee”, zei de dominee.