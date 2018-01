Joop van Ooijen van partij Jezus Leeft: SGP heeft het niet over Jezus

De partij Jezus Leeft van hobbyboer Joop van Ooijen (66) wil in maart in dertig tot veertig gemeenten meedoen aan de raadsverkiezingen.

Dat zei Van Ooijen, bekend van de tekst ”Jezus redt” op het dak van zijn boerderij in Giessenburg, dinsdagmorgen desgevraagd. De partij wil onder meer de strijd aangaan in Veenendaal, Werkendam, Gorinchem en Amsterdam. In alle gevallen is de partij nog bezig met het verzamelen van ondersteuningsverklaringen. Om mee te doen in Amsterdam zijn bijvoorbeeld dertig verklaringen nodig.

De partij toert de laatste maanden rond in een op een ambulance lijkende bus. Van Ooijen zegt het aan de stok te hebben gehad met de autoriteiten over het uiterlijk van de bus. „Als ik „Allahoe akbar” op die wagen had geschilderd, had dat zomaar gemogen. Nu ik over Jezus begin, gaat de overheid lastig doen.”

Doordat Van Ooijen onder meer een blauw zwaailicht rood heeft geverfd en schuine strepen heeft verwijderd, zijn de autoriteiten nu „mak.” De sirene mag de bestuurder niet beroeren, op straffe van een boete. „Ja, ik zou die sirene graag laten klinken”, geeft Van Ooijen toe. „Maar dan hebben we de poppen aan het dansen.”

Klein clubje

De partij zegt als voornaamste programmapunt te hebben: „Volg Jezus.” „Hiermee sluiten we elke discussie met christenen over details!! Het gaat erom te regeren zoals JEZUS het wil.”

In de gemeente Giessenlanden, thuisbasis van Jezus Leeft, haalde de partij in 2014 geen raadszetel. Het lijkt erop dat de partij ook dit jaar nergens aan de bak komt. „Je moet optimist zijn. Er is nog een klein clubje echte christenen over. Hoeveel dat er zijn, weet ik niet. Duidelijk is dat we richting waterval gaan.”

Wijn

Ziet Van Ooijen het risico dat deelname van zijn partij ertoe leidt dat christelijke partijen als CU en SGP zetels mislopen? „De CU doet alle water bij de wijn. Het is een opportunistische partij die regeert met partijen die God ontkennen. De CU had het kabinet moeten laten ploffen toen andere regeringspartijen zich tegen Trump keerden in verband met de kwestie van de verhuizing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem. De SGP is gelukkig principiëler dan de CU, maar de SGP heeft het niet over Jezus. Dus of die twee partijen in een gemeenteraad nu één of twee zetels halen, dat maakt geen verschil.”