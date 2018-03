„Joodse studenten sturen brandbrief naar VU”

Joodse studenten en oud-studenten van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam hebben een brandbrief geschreven aan het universiteitsbestuur waarin zij felle kritiek uiten op een recente bijeenkomst met de veroordeelde Palestijnse terroriste Rasmea Odeh. Dat meldt De Telegraaf dinsdag.

Odeh blies in 1969 twee Israëlische studenten op. De Palestijnse was in Amsterdam op uitnodiging van Revolutionaire Eenheid, een extreem-linkse organisatie.

De avond in een gekraakte ruimte van de VU zorgde voor opschudding, onder meer doordat een verslaggever van het Nieuw Israëlietisch Weekblad werd geweigerd. De journalist was niet welkom omdat hij voor een ‘zionistisch’ medium zou werken.

„Wij, Joodse studenten en oud-studenten, verzoeken het bestuur van de VU om radicale clubs met racistische en antisemitische tendensen en hun evenementen niet langer te gedogen”, schrijven de opstellers van de brief.