„Joodse gesneuvelden verdienen davidster op zerk”

Op de grafsteen van Joodse militairen die omkwamen tijdens de Slag om Arnhem zou alsnog een davidster moeten worden aangebracht.

Dat stelt columniste Brigitte Wielheesen van jonet.nl, ”dé online community voor Joods Nederland”. Dat de davidster op een aantal zerken ontbreekt, komt doordat de Joodse identiteit van de gesneuvelden onbekend was. Voor een deel komt dat door henzelf: ze zwegen erover, uit angst voor het lot dat hun wachtte als ze in handen van de Duitsers zouden vallen. Sommige Brits-Joodse militairen waren nazi-Duitsland ontvlucht.

Tweeëntwintig grafstenen op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek hebben een davidster. Bij enkele is die pas na tientallen jaren aangebracht, op verzoek van de familie. „Geschat wordt dat er tientallen meer Joden zijn gesneuveld”, schrijft Wielheesen, die zelf in de gemeente Renkum, nabij de landingsterreinen van de parachutisten, woont.

„Bekend is dat zeker 28 Pools-Joodse soldaten uit de relatief kleine Poolse Brigade vochten in de Rijnstad. Wie van de 93 begraven Polen Joods zijn, zou nog uitgezocht moeten worden. Zij hadden zich geregistreerd als katholiek, christen of atheïst. Ook vochten vele Joden met een alias, zodat hun naam, als ze in handen van de nazi’s zouden vallen, hun Joodse identiteit niet zou kunnen verraden.”

Het Britse leger hield overigens de religieuze achtergrond van zijn militairen niet bij. Hoeveel Joden er dus precies in Oosterbeek zijn begraven zonder davidster op hun grafsteen is dan ook niet gemakkelijk te achterhalen. Toch pleit Wielheesen voor onderzoek. „Dit zou recht doen aan deze dappere mannen die hun leven gaven voor onze vrijheid.”

De columniste heeft zelf onderzoek gedaan en noemt de Britten Abraham Fenton, Francis Yapp, Frank Dobrozynski en Walter Lewy-Lingen. Bij deze Joden staat een kruis op hun grafsteen. Andere Joden zijn begraven zonder religieus symbool, zoals Samuel Swarts. Hij zat in Oosterbeek ondergedoken en sloot zich in 1944 aan bij de geallieerde troepen.