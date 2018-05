Joodse gemeente Deventer binnen maand uit synagoge

De Joodse gemeente in Deventer moet binnen een maand de synagoge verlaten. Via een advocaat hebben Carlus Lenferink, de nieuwe eigenaar van het pand, en horecaondernemer Ayhan Sahin laten weten dat de huur wordt opgezegd.

Sahin wil een ”foodhall” in het pand vestigen, en tot die tijd wil de eigenaar er vrij over kunnen beschikken. De voorzitter van de Joodse gemeente, Tom Fürstenberg, is furieus. „Wij zullen alles uit de kast halen om dit te voorkomen.”

De Joodse gemeente houdt ongeveer één keer per drie weken een dienst in de synagoge voor een klein bedrag per keer. Met de vorige eigenaar, de christelijke gereformeerde kerk, was dat zo afgesproken. Fürstenberg: „We gaan eerst opvragen wat de exacte tekst is van die verkoopovereenkomst.”

Volgens de regionale krant de Stentor heeft de Amsterdamse advocaat Daniël Segbert gezegd dat de huur per maand kan worden opgezegd. De Joodse gemeente zou eruit moeten omdat de plannen van de eigenaar steeds concreter worden.

Fürstenberg neemt het burgemeester Andries Heidema (ChristenUnie) persoonlijk kwalijk dat hij zijn nek niet heeft uitgestoken. „Het is nog wel een gelovige man. Hij heeft een vriendelijke glimlach, maar als het erop aankomt heb je daar niets aan.”

Woordvoerder Maarten-Jan Stuurman van de gemeente laat weten dat de zaak Heidema raakt, maar dat hij niet de middelen heeft om iets voor de Joodse gemeenschap te doen.

Eerder deze maand deed de Joodse gemeenschap een oproep voor financiële steun, om het gebouw zelf te kunnen kopen. Volgens Fürstenberg is er een substantieel bedrag binnengekomen. „Dat geld is geoormerkt, dat kunnen we niet gebruiken om juridische kosten te dekken.” Fürstenberg hoopt dat er een advocaat is die zijn gemeente voor een symbolisch bedrag wil bijstaan.