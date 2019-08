Joodse gemeenschap betrokken bij nazi-expo

De tentoonstelling Design van het Derde Rijk, die vanaf 8 september te zien is in het Design Museum in Den Bosch, zal „indringend verwijzen” naar de voormalige synagoge en het Joods Monument die tegenover het museumgebouw liggen. Dat heeft een woordvoerder donderdag laten weten. In sommige kringen werden eerder vraagtekens geplaatst bij de expositie over de gewiekste wijze waarop de nazi’s toegepaste kunst gebruikten om mensen voor zich te winnen.

„In aanloop naar de tentoonstelling werkt Design Museum Den Bosch actief samen met verschillende betrokkenen bij de Joodse gemeenschap: de initiatiefnemers van het Joods Monument Den Bosch, nabestaanden van lokale Joodse families en de stichting die toeziet op het beheer van de voormalige synagoge. Deze betrokkenen fungeren als klankbord bij verschillende beslissingen rond de tentoonstelling”, aldus de woordvoerder.

Een concreet voorbeeld hiervan is het opnemen in de tentoonstelling van informatie over het lot van de lokale Joodse gemeenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog, meldt het museum. „Op het museumraam dat uitkijkt op de voormalige synagoge en het Joods Monument komt een tekst over het lot van de Bossche Joden. Hun verhaal zal ook onderdeel uitmaken van de familieroute door de tentoonstelling en de verschillende rondleidingen die het museum aanbiedt.”

Museumdirecteur Timo de Rijk vindt het zijn plicht om te tonen wat design en kunst in ook slechte zin vermogen, al moet een museum het vreselijke verhaal erachter er wel grondig bij vertellen. Dat zal in Den Bosch zeker worden gedaan, beloofde hij eerder dit jaar al. „Je kunt maar beter proberen om de geschiedenis te begrijpen.”

Brabant Remembers, het samenwerkingsverband voor de herdenking en viering van 75 jaar bevrijding van Noord-Brabant, heeft Design van het Derde Rijk opgenomen in haar programmering.

Inmiddels is de kaartverkoop voor de tentoonstelling begonnen.