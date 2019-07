„Joodse erfpachttegoeden naar 52 initiatieven”

Een speciale commissie adviseert de gemeente Amsterdam om erfpachttegoeden voor de Joodse gemeenschap te verdelen over 52 initiatieven. In totaal waren er 125 aanvragen binnengekomen voor de tegemoetkoming voor de achterstallige erfpacht die Joodse oorlogsslachtoffers na terugkeer in de hoofdstad moesten betalen.

De gemeenteraad besliste in 2016 hiervoor 10,8 miljoen euro uit te trekken. Daarop werd de Commissie Joodse Erfpachttegoeden in het leven geroepen die de aanvragen, die samen een bedrag van 35,8 miljoen euro behelsden, beoordeelde.

De commissie heeft gelet op een aantal criteria. Daarbij werd vooral gekeken naar initiatieven die een bijdrage leveren aan de „continuïteit van de Joodse gemeenschap in Amsterdam”. Het gaat om aanvragen op het gebied van educatie, religie, welzijn & zorg, jongeren en erfgoed & cultuur. Zo adviseert de commissie onder meer geld te geven aan het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) voor een zogenoemde Holocausteducatiedag, excursies naar Auschwitz voor Amsterdamse docenten en seminars voor politie en Openbaar Ministerie.

In maart 2013 bleek uit onderzoek dat Amsterdamse Joodse oorlogsslachtoffers die waren ondergedoken of gedeporteerd, bij terugkeer alsnog achterstallige erfpacht en een boete moesten betalen. „Formalistisch, bureaucratisch en kil”, zei toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan.

De gemeenteraad beslist in september over het advies van de commissie.