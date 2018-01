„Joods restaurant in Amsterdam opnieuw belaagd”

Het Joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam waar vorige maand de ramen werden ingegooid door een man uit Syrië, is afgelopen weekend opnieuw belaagd. De ramen van de eetgelegenheid werden volgens de eigenaar besmeurd, meldt de Telegraaf.

Wie de ramen heeft besmeurd, is niet duidelijk. Het restaurant is volgens de eigenaar wel vaker doelwit van vandalen. Het jongste incident is bekend bij de politie, maar er is geen aangifte gedaan, zei een woordvoerder. De politie roept de eigenaar op alsnog aangifte te doen.