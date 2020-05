Joods restaurant in Amsterdam opnieuw beklad

Het Joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam-Zuid is opnieuw beklad. Op de ruit van het pand zijn de woorden 'Find Jew' geschreven. De politie meldt dat de eigenaar aangifte heeft gedaan en dat de zaak wordt onderzocht.

Het restaurant is eerder doelwit geweest van bekladdingen en vernielingen. Zo zijn de ruiten vaker vernield, werd het restaurant besmeurd met etensresten en werd er begin dit jaar een verdacht pakketje voor de deur gevonden. Na onderzoek bleek dat pakketje geen explosieven te bevatten.

Eerder deze maand nog werd een ruit vernield en is geprobeerd een Israëlische vlag in brand te steken. Daarvoor is een 31-jarige man aangehouden, die in 2018 al een keer is veroordeeld voor vernielingen aan het restaurant. Hij zit nog vast. Voor het plaatsen van het verdachte pakketje werd vorige week donderdag een 46-jarige man aangehouden.