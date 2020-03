Joods restaurant in Amsterdam: Nul gasten door corona

Het Joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam lijdt zwaar onder de corona-crisis. Dat bevestigt woordvoerder Daniël Bar-On van het koosjere restaurant woensdag desgevraagd. Het aantal gasten nam afgelopen dagen sterk af.

Maandagavond kwam geen enkele bezoeker eten. „Nul gasten, dat is ons in twintig jaar nog nooit gebeurd.”

Het feit dat Israël vanwege de corona-crisis „op slot” zit, raakt het restaurant hard. „Wij leven grotendeels van toeristen uit Israël”, zegt Bar-On. „Die komen nu niet.”

HaCarmel is afgelopen jaren meermalen belaagd. Die incidenten hadden vermoedelijk een antisemitische achtergrond. In 2017 sloeg een Syrische man ruiten in van het restaurant en nam hij de Israëlische vlag mee. Meerdere landelijke politici staken de horecafamilie Bar-On nadien een hart onder de riem.

Het Parool meldde dinsdag dat de horeca in Amsterdam zwaar wordt getroffen door de corona-crisis.