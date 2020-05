Joods restaurant Amsterdam opnieuw vernield

Een ruit van een Joods restaurant aan de Amstelveenseweg in Amsterdam is vrijdagochtend vernield. De politie heeft een verdachte aangehouden en heeft daarbij pepperspray moeten gebruiken.

Of er op het moment van de vernieling mensen in het restaurant aanwezig waren, is niet bekend. De politie laat weten verder onderzoek te doen naar de motieven van de dader.

Het restaurant is eerder doelwit geweest van vernielingen. Zo zijn de ruiten vaker vernield, werd het restaurant besmeurd met etensresten en werd er begin dit jaar een verdacht pakketje voor de deur gevonden. Na onderzoek bleek dat pakketje geen explosieven te bevatten.