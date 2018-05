Joods monument Utrecht met bloed beklad

Het Joods monument bij het Spoorwegmuseum in Utrecht is besmeurd met bloed. Dat gebeurde ruim een week voor Dodenherdenking. De politie onderzoekt wie erachter zit en wat de beweegredenen waren, bevestigt een woordvoerster een bericht van RTV Utrecht.

Het monument is snel na de ontdekking en het onderzoek van de politie schoongemaakt. Het monument ter herdenking van de Joodse slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog werd in oktober 2015 onthuld. Een onderdeel is een gedenkmuur met meer dan 1200 namen van vermoorde Utrechtse Joden.