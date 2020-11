Jongvolwassenen langst in Nederland en het dikst op Cookeilanden

In Nederland wonen de langste jongvolwassenen en op de Cookeilanden in het zuidelijk deel van de Stille Oceaan de zwaarste. Dat stellen wetenschappers op basis van een onderzoek naar de lengte en het gewicht van 62 miljoen kinderen en jongvolwassenen uit ongeveer 200 landen.

De studie, door onder andere wetenschappers van de universiteit Imperial College London, is gepubliceerd in het medisch vaktijdschrift The Lancet. De zwaarste kinderen wonen op de Cookeilanden. Een jongvolwassene daar weegt gemiddeld wel 25 kilo meer dan een leeftijdsgenoot in Ethiopië. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kampen de eilanden met obesitas, omdat het traditionele dieet is vervangen door geïmporteerd, ongezond voedsel.

Nederlandse jongvolwassenen zijn het langst. Dat geldt voor zowel vrouwen, met een lengte van gemiddeld iets meer dan 1,7 meter, als voor mannen, die gemiddeld bijna 1,84 meter zijn. Een 19-jarige Nederlander is ongeveer 20 centimeter langer een Nepalees van dezelfde leeftijd. De kleinste mannen van 19 jaar wonen in het Zuidoost-Aziatische Oost-Timor (gemiddeld 160,1 cm), de kleinste vrouwen zijn te vinden in het Latijns-Amerikaanse Guatemala (150,9 cm).

De auteurs van de studie waarschuwen dat een gebrek aan gezond voedsel kan leiden tot groeiachterstand en een toename van obesitas bij kinderen. Dit komt tot uiting in de gezondheid en het welzijn van een kind gedurende diens leven.