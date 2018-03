Twee jongetjes uit Dordrecht hebben tijdens het buiten spelen een revolver gevonden in de bosjes. De kinderen (negen en zeven jaar oud) schoten nietsvermoedend met het wapen twee keer op een muurtje. Daarna namen ze het mee naar huis. Een vader belde de politie. Die onderzoekt van wie het wapen was en waarom het in de bosschages lag.

In het wapen zaten vijf kogels. Twee daarvan waren afgeschoten door de jongetjes, drie andere kogels waren achtergebleven.