De brandweer in Heerhugowaard (Noord-Holland) heeft op een nieuwbouwterrein bij De Draai een jongetje uit drijfzand gehaald. Het kind zat met zijn benen vast in de modder en kon er niet meer uit, zei een woordvoerster van de veiligheidsregio.

Volgens het Noordhollands Dagblad betrof het een jongen van 11 jaar die daar met vriendjes aan het spelen was, maar dat kon ze niet bevestigen. Het jongetje was niet gewond en is veilig thuisgebracht, zei de woordvoerster.