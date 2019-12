Jongetje (5) bevrijd uit ingestort pand

Het vijfjarige jongetje dat urenlang bekneld zat onder de puinhopen van een ingestort pand in Coevorden is rond 20 uur bevrijd uit zijn benarde positie. Het kind is volgens de Veiligheidsregio in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis gebracht.

Omstanders applaudisseerden toen het jongetje door hulpdiensten naar buiten werd gedragen. Hij is de zoon van de man die eerder op de dag, kort na de explosie, uit het pand is gered. De man is de eigenaar van de grillroom aan de Sallandsestraat. De brandweer denkt dat alle personen die in het pand aanwezig waren er nu uit zijn. Later zaterdagavond gaan de hulpverleners voor alle zekerheid nogmaals in het puin kijken. De verwachting is niet dat er nog slachtoffers worden aangetroffen, aldus de veiligheidsregio.

Gespecialiseerde teams zijn uren bezig geweest om bij de jongen te komen. Burgemeester Bert Bouwmeester laat weten dat hij in gedachten bij het jongetje en zijn familie is. Hij spreekt zijn complimenten uit aan „alle hulpverleners voor hun geweldige inzet. Het zijn helden”.

De oorzaak van de explosie is nog onbekend. De burgemeester was toevallig in de buurt toen de ontploffing zich voordeed waardoor hij snel kon praten met de hulpverleners. De knal heeft hij niet gehoord. „Maar de impact van de explosie is duidelijk. Het was een pand van twee verdiepingen met een kap erop en nu staat het dak op de grond.”