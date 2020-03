Een 1-jarig jongetje is zaterdag omgekomen door een aanrijding met een vrachtwagen in Mill (Noord-Brabant). Dat gebeurde rond 11.30 uur op het erf van een veebedrijf aan de Cuijksedijk, meldt de politie. Het kindje was op slag dood.

Onduidelijk is hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren. De inspectie stelt een onderzoek in. De vrachtwagenchauffeur is voor verhoor op het politiebureau.