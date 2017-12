Jongerenwerkster Almere: Straatmeiden lezen Bijbel

Almere is een van de meest seculiere steden van Nederland. Toch ziet jongerenwerkster Thessa van den Hardenberg (30) dat God ook daar Zijn werk voortzet.

„Sinds negen jaar ben ik voor de christelijke gemeente De Wegwijzer in Almere actief in het jongerenwerk. Veel jeugdigen laten zich meevoeren door de gekte van deze wereld. Ze willen geld, merkkleding en menigeen verdient snel geld met drugshandel. Toch heb ik hoop. God heeft een bijzonder plan met Almere.

Al enkele jaren heb ik contact met twee nu 15-jarige meisjes. Het zijn echte straatmeiden. Een Surinaams en een Nederlands-Antilliaans meisje. Ze zijn erg vatbaar voor groepsdruk, het zijn beschadigde kinderen. De politie zette onlangs nog de stiefvader van dat Antilliaanse meisje zijn huis uit. Menselijk gezien had ik geen hoop voor deze meiden.

Voor de zomer stuurde het Surinaamse meisje in allerlei appgroepen een naaktfoto rond van een ander meisje van school. Om haar te pesten. Voor mij was de grens echt bereikt. Ik zei: „Jij hoeft een maandje niet meer bij ons van het jongerenwerk aan te kloppen. Denk maar eens goed na over wat je hebt gedaan. Je maakt op deze manier dit meisje kapot.”

Toen ik in augustus op vakantie was in Portugal, kreeg ik een berichtje van dat Surinaamse meisje. Ze bood haar excuses aan en zei dat ik haar aan het denken had gezet. Ze gaf aan dat ze in de Bijbel was gaan lezen en dat ze iedere dag probeerde te bidden.

Het meisje vroeg of zij en haar Antilliaanse vriendin mee mochten helpen op de vakantiebijbelclub voor kinderen. Een week lang hielpen die twee meiden mee in Almere-Haven. Het mooie was dat ze zelf de Bijbelverhalen opzogen als sponzen.

Tijdens de evaluatie van de vakantiebijbelclub vertelden ze met een big smile dat ze dankbaar waren dat ze meer verhalen over Jezus mochten horen. Ze wilden graag een Bijbel. Die hebben ze gekregen. De wanden van hun slaapkamers hangen vol met Bijbelteksten.

De meiden komen naar onze huiswerkbegeleidingsmiddagen. Er is dan telkens ook een halfuur ruimte voor het lezen van een boek.

De twee meisjes duiken steevast de Bijbel in. Zo bijzonder. God gaat door met Zijn werk. Onlangs is in Almere een 15-jarige jongen doodgestoken door twee leeftijdsgenoten. Een van de meiden uit het jongerenwerk zat bij het slachtoffer in de klas. Ze zei dat zijn dood haar tot nadenken stemt. Waar zul je zijn als je zelf wordt doodgestoken?

Ze vertelde dat ze twee jaar geleden geen antwoord op die vraag zou hebben gehad, maar nu vrede met God heeft.”

Goed nieuws