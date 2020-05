Jongerenorganisaties bundelen ideeën voor 1,5 metersamenleving

De ideeën van jongeren over de zogenoemde 1,5 metersamenleving worden gebundeld. Jongerenorganisaties verzamelen ze op het digitale platform ‘Namens Nederland’ en willen ze binnenkort aan het kabinet aanbieden.

Een van de initiatiefnemers van het platform is prinses Laurentien in haar rol als oprichter van de Missing Chapter Foundation, de stichting die kinderen een stem in de maatschappij wil geven. „Dit platform kan versnippering helpen voorkomen en daarmee ook echt impact maken”, aldus Laurentien, die al jaren pleit voor meer oprechte participatie van kinderen en jongeren. „We moeten er ook voor zorgen dat de input van kinderen en jongeren niet vrijblijvend is. Een inclusieve aanpak is voor mij een randvoorwaarde van succes.”

Premier Mark Rutte richtte zich dinsdag tijdens zijn persconferentie tot kinderen en jongeren en vroeg hun actief bij te dragen aan het oplossen van de coronacrisis.

Aan Namens Nederland zijn onder andere Young Impact, Blikverruimers, Missing Chapter Foundation, Young Crowds, Jonge Klimaatbeweging, Johan Cruyff Foundation en JOGG verbonden.