Jongerenorganisaties blij met oproep Rutte om mee te praten

De FNV, de Nationale Jeugdraad (NJR) en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zetten een zogenoemde jongerentafel op om het kabinet van adviezen te voorzien. Ze geven daarmee gehoor aan de oproep die premier Mark Rutte dinsdagavond deed tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen.

Rutte wil dat jongeren meepraten over de impact van de crisis omdat die hun toekomst beïnvloedt. De drie organisaties vinden dat jongeren tot nu toe ondervertegenwoordigd zijn bij de besluitvorming over corona en dat hun stem in de media onvoldoende te horen is. Ze gaan meer organisaties en individuele jongeren betrekken bij het initiatief opdat het kabinet kan rekenen op een breed gedragen jongerenvisie, zo staat in een gezamenlijke verklaring.

„Onze toekomst staat op het spel, bijvoorbeeld als het gaat om onderwijs en arbeidsmarkt”, aldus Bas van Weegberg, voorzitter van de jongerentak van de FNV. „Wij nemen de handschoen van de premier graag op zodat jongeren niet het slachtoffer worden van deze crisis.”