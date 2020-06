Jongerenclubs eisen inspraak in weg uit coronacrisis

Het kabinet moet structureel in gesprek met jongerenorganisaties over de positie van jonge Nederlanders en hun rol in de herstelperiode na de coronacrisis. Dat eisen althans jongerenclubs zelf, verenigd in Coalitie-Y. Organisaties als de Nationale Jeugdraad, studentenvertegenwoordigers en jongerenafdelingen van vakbonden en partijen willen dat het kabinet bijvoorbeeld luistert naar een jongerenexpertteam.

Zij presenteren een eisenpakket dinsdagmiddag aan premier Mark Rutte in het Catshuis. De minister-president praat met de organisaties in zijn ambtswoning nadat hij jongeren had opgeroepen zoveel mogelijk mee te denken over de coronamaatregelen.

„Al voor de uitbraak van Covid-19, hadden jongeren een slechte uitgangspositie”, zeggen de jongerenorganisaties, wijzend naar hoge studieschulden, onzekerheid van jongeren op de arbeids- en woningmarkt en klimaatverandering. Ze vrezen dat „het coronavirus een situatie creëert” waarin jongeren nog harder worden geraakt. De maatregelen in het onderwijs vergroten de kansenongelijkheid al, aldus jongeren. Ze vallen naar eigen zeggen bovendien vaak buiten de boot in de steunmaatregelen die het kabinet heeft getroffen voor inkomensondersteuning.

Daarom zou er een jongerenexpertteam moeten komen, vindt Coalitie-Y. Er bestaat immers al een Outbreak Management Team dat het kabinet adviseert over de uitbraak van het virus en een Denktank Coronavirus van de planbureaus en de polder. De jongeren willen al een denktank oprichten die hier mogelijk bij kan helpen: Denktank-Y.