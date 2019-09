Zes jongeren uit Boxtel zijn zondagavond met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Zij werden niet lekker na vermoedelijk het gebruik van xtc-pillen, op het terrein van jeugd-GGZ-instelling De La Salle in Boxtel. Een van de jongeren is er slecht aan toe, zo meldt de politie. Of de jonge mensen (allemaal) bewoners zijn van de instelling wordt uitgezocht.

Volgens een woordvoerder speelde een en ander zich buiten af, op het terrein van de instelling.